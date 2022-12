Réunion d’information Brest Lundi 9 janvier 2023, 18h00 French Tech Brest+

Entrée libre

Rendez-vous le LUNDI 9 JANVIER à Brest, pour une réunion d’information consacrée au programme d’accompagnement de Les Déterminés !

French Tech Brest+ 25 rue de pontaniou 29200 Brest Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Rendez-vous le LUNDI 9 JANVIER u00e0 Brest, pour une ru00e9union d’information consacru00e9e au programme d’accompagnement de Les Du00e9terminu00e9s ! », « html »: «

Vous habitez Brest ? Vous avez envie de lancer votre projet d’entreprise mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes déjà chef d’entreprise mais votre business model ne tient pas ? Alors, lisez bien ce post jusqu’au bout ! « Les Déterminés » lance un appel à candidatures pour son programme de formation à l‘entrepreneuriat à Brest . Postulez et tentez de rejoindre les rangs de cette toute nouvelle promotion afin de faire grandir votre projet aux côtés de professionnels et experts reconnus dans leur domaine. Et parce qu’on sait que démarrer est souvent difficile au niveau financier… le programme est entièrement gratuit ! N’attendez plus et rejoignez le seul programme qui englobe une offre complète pour se lancer avec : Une formation intensive pour construire votre projet Un accompagnement pour développer votre offre Un réseau de professionnels pour vous challenger ❓ Du mentoring pour un suivi personnalisé Lundi 9 Janvier, l’équipe des déterminés sera présente pour vous en dire davantage sur ce programme ! Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-dinformation-brest-488493997697

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T18:00:00+01:00

2023-01-09T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu French Tech Brest+ Adresse 25 rue de pontaniou 29200 Brest Recouvrance Ville Brest lieuville French Tech Brest+ Brest Departement Finistère

French Tech Brest+ Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Réunion d’information Brest French Tech Brest+ 2023-01-09 was last modified: by Réunion d’information Brest French Tech Brest+ French Tech Brest+ 9 janvier 2023 Brest French Tech Brest+ Brest

Brest Finistère