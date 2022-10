Quels outils de suivi et de pilotage pour ma TPE ? French Tech Brest+ Brest Catégories d’évènement: Brest

Le temps d’une soirée, venez découvrir comment construire des solutions simples, pratiques et réellement adaptées à votre TPE, grace au « no-code » French Tech Brest+ 25 rue de pontaniou 29200 Brest Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://forms.gle/oG4Nuj2B34TNaTwh8 »}] Logiciel, CRM, outils de suivi et de pilotage de votre activité … vous ne savez pas comment vous y retrouver dans les offres de solutions digitales ni comment choisir celle qui s’adaptera le mieux aux besoins de votre entreprise et à votre budget ? Venez le temps d’une soirée conviviale découvrir comment construire des solutions simples, pratiques et réellement adaptées à votre TPE, grace au « no-code » On vous explique tout! Cet évènement vous est proposé dans le cadre de la Quinzaine de l’entrepreneuriat, portée par Brest Métropole. Inscription ici : https://forms.gle/oG4Nuj2B34TNaTwh8

2022-11-15T18:30:00+01:00

2022-11-15T20:00:00+01:00

