Ille-et-Vilaine La French Rescue est une compétition internationale de sauvetage sportif organisée par la FFSS et la Ligue de Bretagne. Elle se déroule à la piscine d’Aquamalo à St Malo pour les épreuves d’eau plate et sur La Plage de l’Écluse à Dinard pour les épreuves côtières. Cet évènement rassemble plusieurs centaines de compétiteurs venus du monde entier. Plusieurs sportifs de haut niveau sont d’ores et déjà annoncés : Margaux Fabre (championne d’Europe 2019 de la surf race, du relais corde et du relais mannequin) mais aussi Santxo Etcheverry, membre de l’équipe de France senior, depuis 2020, et multiple champion de France en planche ou encore en kayak. Cette compétition est un passage obligatoire pour être sélectionné en équipe de France, c’est la dernière échéance internationale avant les championnats du monde. Bien que cette compétition ai une visée internationale, la French Rescue est la compétition support pour délivrer le titre de meilleur club de France. Plage de l’Écluse asce@secourisme35.com +33 2 99 46 27 63 Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard

