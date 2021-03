Londres Institut français du Royaume-Uni Grand Londres, Londres French Pop Video Competition 2021 Institut français du Royaume-Uni Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

French Pop Video Competition 2021 Institut français du Royaume-Uni, 15 mars 2021

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars

Peux-tu chanter ou rapper en français ?

Sais-tu faire une vidéo ?

Si oui, ce concours est pour toi ! L’Institut français du Royaume-Uni, avec le soutien des délégations du groupe Francophonie UK, renouvelle son concours de clips de chansons en français à destination de tous les élèves des écoles primaires et secondaires britanniques (Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord, Pays de Galles et Îles anglo-normandes). A gagner : des lots de livres, tablettes numériques et une participation à un concert en direct avec l’Institut français. Les écoles sont invitées à soumettre les clips vidéo de leurs élèves dans trois catégories d’âge jusqu’au 31 mars 2021. Pour plus d’informations : [https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/french-pop-video-competition-2021/](https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/french-pop-video-competition-2021/) Concours de clips de chansons en français à destination de tous les élèves des écoles primaires et secondaires britanniques Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Place SW7 2DT Londres Royal Borough of Kensington and Chelsea Grand Londres

