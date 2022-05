French Palace / Les désinvoltes / Gall – Berger : l’Hommage Stade Bracon, 21 juin 2022, Creys-Mépieu.

French Palace / Les désinvoltes / Gall – Berger : l’Hommage

Stade Bracon, le mardi 21 juin à 19:00

**Au programme :** * **19h : FRENCH PALACE -** L’efficacité d’un Dj, l’ambiance de musiciens survoltés, bienvenue dans l’univers de French Palace. Une déferlante de tubes remixés vous attend, de l’électro-pop aux monuments de la funk Old School ! * **20h30 : LES DESINVOLTES** – Le trio d’amis que vous auriez rêvé d’avoir ! Sur une plage, au coin d’un feu ou sur une terrasse face à la mer : Xavier Druot (guitare), Sylvain Blanquart (percussions) et Thomas d’Arbigny (contrebasse), vous emmènent au bout de la nuit en devinant votre playlist idéale, en vous soufflant les paroles et en vous dirigeant droit vers la piste de danse. Trois voix uniques et complémentaires pour un trio d’une convivialité rare. Depuis près de 10 ans, les désinvoltes vous emmènent chez Sinatra ou Daft Punk, en passant par Joe Dassin et Charles Aznavour. * **21h30 : France GALL & Michel BERGER – L’Hommage** – L’année 2022 sonne le 30ème anniversaire de la mort de Michel BERGER. En hommage musical, Sandra et Philippe vous feront revivre l’émotion des plus belles chansons de France Gall et Michel Berger. Un duo vocal accompagné de musiciens 100% live. Photos disponibles au format numérique sur demande ou sur le site : [www.creysmepieu.com](http://www.creysmepieu.com) Présentation de la programmation : [https://youtu.be/ONvyvEUWuo0](https://youtu.be/ONvyvEUWuo0) Infos pratiques : Buvette et petite restauration sur place au profit des associations. Sécurité assurée.

Entrée libre

Il est temps de se retrouver ! L’édition 2022 sera festive, avec des reprises de tubes français et internationaux. Venez chanter et danser toute la soirée au stade Bracon !

Stade Bracon rue joseph desvignes Creys-Mépieu Creys Isère



