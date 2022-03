French Padel Open Palais des sports Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**French Padel Open** La 1ère édition du **French Padel Open** aura lieu à Toulouse, au Palais des Sports André Brouat, du 13 au 19 juin 2022. Réunissant 400 athlètes dont les meilleur(e)s joueurs et joueuses de la planète, notamment les paires n°1 mondiale chez les femmes et les hommes. Cette étape est issue du **World Padel Tour**, compétition internationale composée de 25 étapes réparties dans 14 villes (Miami, Stockholm, Madrid, Barcelone, Buenos Aires et bientôt Toulouse) et réunissant les **meilleurs joueurs mondiaux**. **+ d’infos: [sur le site officiel du French Padel Tour](http://www.humanpadelopen.fr/)**

