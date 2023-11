French May Arts Festival : toute la programmation Théâtre 13 / Glacière Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Du samedi 04 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Le French May, évènement emblématique de la scène culturelle asiatique créé en 1993, présente au Théâtre 13 un programme d’échange de deux ans entre Hong Kong et la France : « Let the Mirror Speak ».

Les dramaturges et metteurs en scène Wu Hoi Fai (Hong Kong) et Nicolas Kerszenbaum (France), résidant tour à tour dans les deux pays, ont entamé un processus de recherche sur leur identité, leur culture et leur histoire. Deux spectacles mais aussi des conférences, ateliers, projections reflétant en miroir les cultures françaises et hongkongaises sont le résultat de ce travail et seront présentés au Théâtre 13.

Gweilo – Wu Hoi Fai

9 & 10 novembre 20h — T13 / Glacière

En cantonais et anglais, surtitré en français

Inspiré de Gweilo de Martin Booth, Pants Theatre Production a créé un solo bilingue pour étudier l’histoire coloniale distinctive de Hong Kong à travers le prisme de Martin Booth, célèbre romancier arrivé à Hong Kong dans son enfance lorsque son père y a été affecté par l’armée britannique.

Plus d’informations et réservations

Good Fortune – Nicolas Kerszenbaum

Du 14 au 17 novembre à 20h au T13 / Bibliothèque

En cantonais et anglais, avec des surtitres anglais et français

Une mère qui enchaîne deux jobs, meurt et se réincarne en tigre, un fils qui répare des montres et tombe amoureux d’une fille, une fille trop riche qui s’aventure dans un quartier de Hong Kong qu’elle méprise, tou·te·s les trois qui connaissent leur avenir et traversent une ville en recherche d’un futur qui pourrait enfin se conjuguer au présent.

Plus d’informations et réservations

Projection : Together in Search of Light

18 novembre à 15h30 au T13 / Bibliothèque

En cantonais, surtitré en anglais et français. Discussion suivant la projection en anglais avec traduction française.

Avec une approche ethnographique, Together in Search of Light examine la relation et l’évolution entre la société hongkongaise et les travailleur·euse·s sociaux·ales.

Gratuit, entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.

Atelier adaptation de roman

4 novembre de 10h-13h & 14h-17h au T13 / Bibliothèque

À destination d’un public familier avec l’écriture

Explorez les techniques d’adaptation des romans/mémoires en pièces de théâtre avec les co-créateurs de Gweilo, Wu Hoi Fai et Micah Sandt. L’atelier se compose de deux sessions de 3 heures chacune. Les participant·es sont tenu·es d’assister aux deux sessions. L’atelier se déroulera en anglais en présence d’un traducteur français.

Gratuit sur réservation auprès de : reservations@theatre13.com

Atelier de théâtre

18 novembre de 10h-12h & 13h-15h au T13 / Bibliothèque

Apprenez les bases du théâtre auprès de trois acteurs hongkongais du spectacle Good Fortune (Cheung Lee Hung, So Yan Ting Esther, Wong Franchesca Yuen Wah), par le biais d’exercices, d’improvisations et de jeux. L’atelier se compose de deux sessions de deux heures chacune. Les participant·es sont tenus d’assister aux deux sessions. L’atelier se déroulera en anglais en présence d’un traducteur français.

Gratuit sur réservation auprès de : reservations@theatre13.com

Rencontre

10 novembre à l’issue du spectacle — T13 / Glacière

Rencontre avec Nicolas Kerszenbaum et Wu Hoi Fai à l’issue du spectacle Gweilo.

Le contenu de ce programme ne reflète pas les opinions du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Théâtre 13 / Glacière 103A Boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/french-may-arts-festival-hong-kong

© Fung Wai Sun