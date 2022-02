French Impact x Agence BIO : Conférence Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris.

Les enjeux d’agriculture et d’alimentation durable ont pris une place grandissante dans le débat public ces dernières années, dépassant le cercle de ses acteurs historiques (producteurs, transformateurs, distributeurs). Et bien plus que par l’angle de la consommation, la société civile s’est également voulue force de propositions pour accompagner les transitions nécessaires : associations, coopératives et entreprises sociales ont inventé des solutions en ce sens. Acteur central de l’innovation sociale et environnementale en France, French Impact accompagne un nombre grandissant de projets et de territoires sur ces sujets. Ce temps partagé sur le stand de l’Agence Bio permettra d’offrir un panorama et surtout, d’entrer dans le sujet par le biais de projets concrets et déjà opérationnels : liens aux producteurs locaux, transformation de la restauration collective, chantiers d’insertion, sensibilisation et formation aux métiers de bouche, alimentation dans les tiers-lieux… il y a bien des moyens d’enrichir les liens de la fourche à la fourchette.

