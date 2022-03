French Flair Trio en concert Soissons, 29 mars 2022, Soissons.

French Flair Trio en concert Soissons

2022-03-29 – 2022-03-29

Soissons Aisne Soissons

Cette expression anglaise qui définit le jeu spontané et improvisé du rugby français, est l’essence même de la musique que nous propose le trio, composé de Christophe Jambois à l’orgue Hammond, Martin Vanlemberghe à la batterie, et Raphael Illes aux saxophones. Une musique empreinte d’une énergie communicative et débordante !

+33 3 23 93 05 48

french_flair_trio©ville de Soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2022-03-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons