French cancan pendant les vacances de février 2022 Gymnase Vaugirard-Littré Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

French cancan pendant les vacances de février 2022 Gymnase Vaugirard-Littré, 26 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 23 février 2022 au samedi 05 mars 2022 :

dimanche

de 16h00 à 17h30

samedi

de 17h30 à 19h00

payant

Cours de French cancan pendant les vacances de février – Le samedi et le dimanche à Paris Cours de French cancan pendant les vacances du 23 février au 6 mars 2022 – Le samedi de 17h30 à 19h00 – Le dimanche de 16h00 à 17h30 Cours à l’unité: 20 euros Informations: www.mulvabe.com – benedicteohara@gmail.com Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard Paris 75006 Contact : 01 40 38 38 46 benedicteohara@gmail.com https://mulvabe.com/ Atelier;Danse;Loisirs;Sport

Date complète :

2022-02-26T17:30:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-02-27T16:00:00+01:00_2022-02-27T17:30:00+01:00;2022-03-05T17:30:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00

MulVaBé Danse

