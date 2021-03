French Bioproduction Tour : mobilisés pour relever le défi En ligne, 9 mars 2021-9 mars 2021, .

En ligne, le mardi 9 mars à 10:00

French Bioproduction Tour : Les pôles de compétitivité et les clusters en santé se mobilisent pour relever le défi de la bioproduction et faire de la France un leader européen

Cet évènement national inédit a pour mission de promouvoir les acteurs régionaux de la bioproduction, filière qui a été retenue comme un des enjeux stratégiques de la réindustrialisation de la France et de la souveraineté nationale pour les prochaines années. Dans un contexte sanitaire difficile où les territoires ont démontré une capacité de résilience et d’innovation hors du commun, cette initiative s’attachera donc à mettre en exergue leurs expertises.

Chaque étape régionale est organisée directement par les acteurs locaux et permet de partager la vision stratégique régionale de la bioproduction. Elle met en avant les forces et la mobilisation des acteurs académiques, cliniques et industriels locaux à travers l’organisation de tables rondes, de visites virtuelles de sites de bioproduction et d’équipements de haute technologie, etc.

Le French Bioproduction Tour est une initiative nationale composée de 7 étapes régionales virtuelles complémentaires. Atlanpole Biotherapies et Polepharma ont inauguré la première étape du Tour 11 décembre 2020.

**Le 9 mars 2021, aura lieu l’étape 2 : « Webinaire Bioproduction Usine 4.0 : Défis, Besoins non couverts, Solutions technologiques et Montée en compétences. »**

Au programme :

* Défis de la mise en place d’une usine 4.0 et les besoins en innovations technologiques associés. Pierre-Damien MARTINET et Bruno TRICOIRE – Industrial Affairs Neuville/Saône, Vaccine Evolutive Facilities Program – SANOFI PASTEUR

* Campus Biotech Digital. Arnaud PARIS – Healthcare Scientific Affairs Director – bioMérieux

* Bioprocédés et contrôles en ligne : les innovations du futur. Sébastien RIBAULT – Vice President & Head of End-to-End Solutions, Process Solutions, Managing Director – MERCK BIODEVELOPMENT. Mark DEMESMAEKER – Head of Data Analytics – SARTORIUS

* Robotique/Cobotique : les nouveaux outils en Bioproduction. Hervé de MALLIARD – CEO – MGA Technologies

* Outils de financement et Stratégie Publique par Antoine JOURDAN – Directeur de projets Santé – Coordinateur national de la stratégie biothérapies – Service de l’Industrie DGE

Gratuit sur inscription

Le premier Tour de France 2.0 dédié à la bioproduction : 12 pôles de compétitivité et clusters en santé se mobilisent pour relever le défi de la bioproduction et faire de la France un leader européen.

En ligne Auvergne Rhône-Alpes



