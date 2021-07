Mérignac Le Krakatoa Gironde, Mérignac FRENCH 79 Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Le Krakatoa, le jeudi 14 octobre à 19:30

Krakatoa Transrock, en accord avec Limitrophe, présente : FRENCH 79 En 2014, French 79 débarquait sur une scène qu’il pensait française. En quelques mois elle s’est rapidement révélée internationale. Le single Between the Buttons, gemme synthétique et contemplative sublimée à l’arpeggiator, extrait de son premier EP Angel, le place instantanément parmi les producteurs qui comptent. Ce premier essai couronné de succès enrichit la tracklist de l’album Olympic, aux côtés d’un second bijou pop, Diamond Veins, en duo avec la diva américaine Sarah Rebecca. L’album rencontre un large public à l’échelle internationale, ouvrant à Simon Henner le chemin de plus de 150 concerts dans le monde. Il complète ainsi son palmarès de parrain de la scène électronique marseillaise qu’il avait déjà investie avec Husbands, Nasser ou encore Kid Francescoli. // Ouverture des portes : 19h30 Début des concerts : 20h30 Protocole sanitaire : Concert debout, masqué, distancié. Le pass sanitaire n’est pas demandé.

Adhérents : 18€ ; Prévente : 20€ ; Sur Place : 23€

French 79 sera de retour sur la scène du Krakatoa ! Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:30:00 2021-10-14T23:59:00

