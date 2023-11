Fremont・Avant-première suivie d’un débat avec Babak Jalali Cinéma Le Louxor Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Avant-première suivie d’un débat avec Babak Jalali. En partenariat avec l’association L’Usage du monde.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE・20H

AVANT-PREMIÈRE

FREMONT

De Babak Jalali

USA I 1H31 I VOSTF I Avec Anaita Wali Zada, Jeremy Allen White, Gregg Turkington

Prix du Jury – Festival de Deauville 2023

Donya,

jeune réfu­giée afghane de 20 ans, tra­vaille pour une fabrique de

for­tune cookies à San Fran­cis­co. Ancienne tra­duc­trice pour l’armée

amé­ri­caine en Afgha­nis­tan, elle a du mal à dor­mir et se sent seule.

Sa rou­tine est bou­le­ver­sée lorsque son patron lui confie la

rédac­tion des mes­sages et pré­dic­tions. Son désir s’éveille et elle

décide d’envoyer un mes­sage spé­cial dans un des bis­cuits en lais­sant

le des­tin agir…

« Avec

son élégante photographie en noir et blanc et sa prosodie

délicieusement monotone, le film de Jalali ne manque pas de rappeler

quelques oeuvres de Jim Jarmusch et Wes Anderson. Comme ses illustres

prédécesseurs, l’auteur observe l’Amérique et déroule son propos à

travers le regard d’une immigrée qui tente de s’adapter à son nouvel

environnement, tout en portant en elle la culpabilité d’être partie,

mais aussi de se permettre de construire une nouvelle vie, plus

épanouie. (…) Cette comédie dramatique atypique marque les esprits,

forte de sa mise en scène maîtrisée, de ses performances sobrement

puissantes et de sa photographie séduisante. Assurément, il était là le

joyau caché de cette 49e sélection deauvillaise, une pépite qui mérite

tout l’amour qu’il a recueilli au cours du festival, et peut-être même

un peu plus. » Thomas Périllon – Le Bleu du Miroir

Cinéma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

JHR Films