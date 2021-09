Toulouse Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Frelon asiatique : a-t-on raison d’en avoir peur ? Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Frelon asiatique : a-t-on raison d'en avoir peur ?

Jardins du Muséum, le vendredi 3 septembre à 18:00

Le frelon asiatique : a-t-on raison d’en avoir peur ? —————————————————– Arrivé en France depuis 2004, le frelon asiatique à pattes jaunes est aujourd’hui présent sur la quasi intégralité du territoire. Il fait régulièrement la une des journaux. Qu’en est-il vraiment de sa dangerosité ? De son impact sur l’écologie? Des conséquences de sa présence pour l’abeille domestique ? Sur l’efficacité des moyens de lutte ? Sur sa possible éradication ? Venez découvrir ce qu’en dit la science et laissez-vous surprendre par cet insecte fascinant. **Avec Elsa Van Hees, médiatrice scientifique au Muséum** Crédit Photo : Pixabay/Fablegros

Jardins du Muséum 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse

