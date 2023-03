Balade naturaliste : au fil de l’eau Frelinghien, 5 juillet 2023, Frelinghien.

Balade naturaliste : au fil de l’eau Mercredi 5 juillet, 16h30 Frelinghien Gratuit

Rivière flamande par excellence, la Lys s’écoule paisiblement de Lisbourg à Gand. Tantôt canalisée, tantôt inspirée (ses méandres ne sont-ils pas de toute beauté ?), elle est une compagne précieuse pour nos balades comme pour la biodiversité. Et si on voyageait, avec elle, le temps d’une balade ? Elle nous raconterait son histoire, ses tourments (et il y en a !) et toutes les espèces qui aiment la visiter. Celles qui ne font que passer (oiseaux migrateurs) et celles, à l’intar de ce vieil aulne, qui n’arrivent plus à la quitter.

Balade animée par l’Office de tourisme de l’Armentiérois et des Weppes.

Au programme :

Rendez-vous : 16h30

Lieu : Église de Frelinghin, Rue du Pont, 59236 Frelinghin

Max Lerouge – MEL