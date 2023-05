Back To The Arena « Maxime Gasteuil » 296 Rue Henri Vadon, 17 juillet 2023, Fréjus.

Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum….

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 21:30:00. EUR.

296 Rue Henri Vadon Amphithéâtre Romain

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Since his first show in which he was angry at the lack of common sense of our time, Maxime Gasteuil has tried everything to calm himself: yoga, dinners with friends, travel to Tulum?

Desde su primer espectáculo, en el que arremetía contra la falta de sentido común de nuestro tiempo, Maxime Gasteuil lo ha intentado todo para tranquilizarse: yoga, cenas con amigos, viajes a Tulum..

Seit seiner ersten Show, in der er sich über den Mangel an gesundem Menschenverstand in unserer Zeit ärgerte, hat Maxime Gasteuil alles versucht, um sich zu beruhigen: Yoga, Abendessen mit Freunden, Reisen nach Tulum?

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de tourisme de Fréjus