Back to the arena « Djadja & Dinaz » 296 Rue Henri Vadon, 16 juillet 2023, .

Plus d’un milliard de vues sur YouTube, des hits à volonté. Cinq albums ; quatre certifiés double disque platine, dont le dernier album à succès « SPLEEN »..

2023-07-16 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-16 23:30:00. EUR.

296 Rue Henri Vadon Amphithéâtre Romain

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Over a billion views on YouTube, hits galore. Five albums; four certified double platinum, including the latest hit album « SPLEEN ».

Más de mil millones de visitas en YouTube, éxitos en abundancia. Cinco álbumes; cuatro certificados doble platino, incluido el último álbum de éxito « SPLEEN ».

Über eine Milliarde Views auf YouTube, Hits am laufenden Band. Fünf Alben; vier davon mit Doppelplatin ausgezeichnet, darunter das letzte Erfolgsalbum « SPLEEN ».

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de tourisme de Fréjus