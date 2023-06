les Terrasses en Fêtes, le 21 juin la Musique fait son show Fréjus Fréjus, 21 juin 2023, Fréjus.

Venez célébrer le début de l’été !

L’Office de Tourisme de Fréjus et la municipalité invitent ses habitants et tous les visiteurs à venir célébrer la Fête de la Musique le 21 juin 2023. Les festivités se dérouleront dans plusieurs quartiers de Fréjus : le Coeur Historique, Fréjus Plage, Port-Fréjus et le quartier de Saint-Aygulf de 19h00 à minuit.

Au programme, des groupes de musiques tous genres confondus seront présents pour cette soirée mémorable. Rendez-vous en terrasse, au Coeur Historique, à Fréjus-Plage, à Port-Fréjus et à Saint-Aygulf, là où les bars, restaurateurs et cafetiers fréjusiens vous réserveront le meilleur accueil pour passer un moment musical inoubliable.

Les terrasses seront en fête dans toute la ville ! Sous les projecteurs, et à la lueur de la douce lumière de cette première soirée d’été, c’est le moment de partager, d’échanger, de ressentir et de vivre !

Le charme de la ville éclairée se mêle aux petites scènes intimistes qui garantissent à chaque coin de rue une ambiance musicale qui se veut conviviale et chaleureuse. Venez recharger vos batteries en profitant des sourires familiers et des regards complices de vos proches !

Fréjus 83600 Fréjus 83600 Coeur Historique – Fréjus-Plage – Port-Fréjus – Saint Aygulf Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 51 83 83 https://frejus.fr/evenement/fete-de-la-musique-2/ Coeur Historique et Fréjus-Plage interdit au stationnement à partir de 15h00 et à la circulation à partir de 17h00 le mercredi 21 juin pour la Fête de la Musique de 19h00 à minuit

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

