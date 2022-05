Excursion en gyropode en soirée Agence Dunes Des Sables Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Excursion en gyropode en soirée Agence Dunes Des Sables, 22 juillet 2020 19:30, Fréhel. 22 et 29 juillet 2020 Sur place Réservations obgligatoires 02.96.89.20.35 Découvrez le grand site de France Cap Frehel – Cap d’Erquy en soirée à l’aide d’un gyropode. A l’aide d’un gyropode, découvrez les paysages magiques du grand site de France Cap d’Erquy – Cap Frehel. Dégustez un panier repas avec des produits 100% locaux et admirez le coucher de soleil depuis la plage. L’excursion est limitée à 4 personnes.

Tarif : 40 euros par personne (2 heures). Agence Dunes Des Sables 22 bis allée des acacias 22240 Frehel 22240 Fréhel Côtes-d’Armor mercredi 22 juillet 2020 – 19h30 à 21h30

mercredi 29 juillet 2020 – 19h30 à 21h30

Heure : 19:30 - 21:30

