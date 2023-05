Freestyle, la culture Street à la Villette Parc de la Villette, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Nouveau rendez-vous incontournable des cultures urbaines, le festival FREESTYLE convie ses acteurs les plus créatifs du moment. Au Périphérique de La Villette, FREESTYLE en célèbre toutes les expressions : danse, musique, art, sport, mode… Familial en journée avec ses ateliers et ses initiations tous niveaux, Freestyle glisse vers la fête après le coucher du soleil. Le festival est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Le festival incontournable

FREESTYLE célèbre les expressions les plus créatives des cultures urbaines :

Danse : My Summer Frequency, Perreo Supremo Reggaeton block party, Valentine Nagata-Ramos),

Musique : Molécule, Lake Haze, Mariejuana, Anaco, Bel’Oka

Street art : Helio Bray, Rame13, Le Mec Blasé, Esper

Sport : basket 3X3, skate, street workout, roller jam

Mode : Andrea Crews

FREESTYLE glisse vers la fête après le coucher du soleil avec DJ sets et battle.

Un week-end pour petits et grands pour réinventer l’art urbain.

FREESTYLE c’est aussi le mode pour lequel opte Little Villette le temps d’un week-end d’ateliers danse hip hop et graffiti pour les kids.

Les kids aussi !

La craie et le mouvement sont à l’honneur ce week-end ! Vous pourrez apprendre tout en douceur les rythmes de base de la danse hip-hop, dessiner les volutes d’un jardin de craie sur les terrasses de Little Villette ou passer à la 3D en créant un parterre de nymphéas en papier avec l’activité Street Nymphéas.

Venez-vous émerveiller devant l’exposition « Little Artistes » et ses tableaux réalisés à même le sol par les enfants des centres de loisirs du 19e arr. de Paris, le Little Ciné « Craie et crayons » ou encore les LEGO® graffitis qui envahissent les murs du Little Studio.

Des ateliers dès 3 ans

Ateliers de danse hip-hop, dès 6 ans, 15h30, 16h15, 17h. Inscription sur place dans la limite des places disponibles : Initiation douce aux premiers pas de la danse hip-hop

∙ Street Nymphéas : dès 4 ans en continu : découper des nénuphars en papier pour transformer l’espace en un parterre géant de nymphéas.

∙ Tableaux d’artistes : Tout public en continu : exposition de tableaux réalisés à la craie par les enfants du 19e arrondissement.

Thème : Vues des villes traversées par le Tour de France pour fêter les 120 ans de l’événement.

∙ Jardin de craie, dès 4 ans – inscription sur place dans la limite des places disponibles. Dessiner un jardin de fleurs sur les terrasses de Little Villette

∙ Mur de Lego® au Studio 1, dès 3 ans en continu : composer des graffitis tout en briques Lego®

∙ Little Ciné : cinq petits courts métrages, thématique Craies et crayons, à 15h30, 16h30 et 17h30

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/freestyle-2023_e1580

