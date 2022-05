Freestyle football Jullouville, 9 août 2022, Jullouville.

Freestyle football Jullouville

2022-08-09 – 2022-08-09

Jullouville Manche

Découverte d’une discipline artistique et sportive aussi bien accessible pour les garçons que pour les filles, pour les débutants ou pour les adeptes du ballon rond.

Développement de la souplesse, de la créativité, mais aussi de l’amélioration du niveau technique avec un ballon. Cette discipline mêle le jonglage, la danse, les acrobaties et bien plus encore !

Inscription en mairie : mairiejullou@orange.fr ou 02 33 91 10 20

Jullouville

dernière mise à jour : 2022-05-20 par