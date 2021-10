Jullouville Jullouville Jullouville, Manche Freestyle football Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Manche

Freestyle football Jullouville, 30 octobre 2021, Jullouville. Freestyle football Jullouville

2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-30 16:00:00 16:00:00

Jullouville Manche Le freestyle football est une discipline artistique et sportive accessible à toutes et à tous sans aucun prérequis. M Gallo Samuel propose la découverte de ce sport à travers une session d’entrainement de 2h accessible aux jeunes à partir de 13 ans,… Jullouville

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jullouville, Manche Autres Lieu Jullouville Adresse Ville Jullouville lieuville Jullouville