Freestyle football

Freestyle football, 15 juillet 2022, . Freestyle football

2022-07-15 – 2022-07-15 Découverte d’une discipline artistique et sportive aussi bien accessible pour les garçons que pour les filles, pour les débutants ou pour les adeptes du ballon rond.

Développement de la souplesse, de la créativité, mais aussi de l’amélioration du… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville