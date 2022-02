Freestyle Cup Marseille 8e Arrondissement, 16 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Freestyle Cup Plage Borély Parc balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-06-16 – 2022-06-26 Plage Borély Parc balnéaire du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une multitude de sports urbains et nautiques sont programmés, en compétition et en exhibition, agrémentés d’art graphique urbain et d’une programmation musicale tendance.

Un événement sportif et culturel en accès est libre.

15e édition du festival Freestyle Cup sur la plage Borély à Marseille. Evénement unique à Marseille, entre compétitions internationales, soirées, sports de glisse, apéros… Le tout face à la mer !

https://www.freestylecup.fr/

