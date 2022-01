Freeride World Qualifier : Arc 1950 Freeride Week 2* Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Freeride World Qualifier : Arc 1950 Freeride Week 2* Bourg-Saint-Maurice, 24 janvier 2022, Bourg-Saint-Maurice. Freeride World Qualifier : Arc 1950 Freeride Week 2* Bourg-Saint-Maurice

2022-01-24 – 2022-01-24

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice Arc 1950 Freeride Week est le rendez-vous incontournable pour tous les meilleurs athlètes de la planète contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 https://www.spirit1950.com/accueil Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-01-17 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Bourg-Saint-Maurice