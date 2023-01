Freeride Raquettes-Airboard Arette Arette Catégories d’Évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques 40 40 EUR Randonnée en raquettes sur la crête frontière (150m de dénivelé positif) et descente en airboard.

A partir de 12 ans.

(prévoir pique-nique).

Départ assuré dés 5 personnes sur réservation – matériel fourni.

