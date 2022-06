Freeride Party Revival 2022 La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Catégories d’évènement: 87340

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 23:30:00 23:30:00

Samedi 11 juin à 09h, au Singletracks Bike Park à la Jonchère-Saint-Maurice. Restauration sur place avec snack du Bikepark en journée et barbecue pour le soir. Tarif concert : 8€. Camping sur place avec réservation. Informations et réservations : http://singletracks-bike-park.com/ La Singletracks association vous invite à sa Freeride Party Revival 2022 avec au programme : Journée ride libre, mass start, pumptrack challenge, long jump contest. Et pour clôturer la soirée, un concert ouvert à tous : Skatches BAO / Roger Latcheup.

