Freepoules Vs SIRennes : Cabamatch d’improvisation, 2 juillet 2022 20:30, Rennes. Envie d’improvisation ? Faim de terre-mer ? Nous vous offrons les deux sur un plateau, ou plutôt sur des planches ! Rendez-vous le 2 juillet à 20h30 au Patio pour une pluie de fous rires sur un terrain émotionnel jonché de rebondissements et de surprises ! Entrée au chapeau et buvette sans alcool sur place

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Site : www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/spectacle-theatre-d-impro-2-7 Autres Lieu Le Patio Adresse 1 square de terre neuve Ville Rennes Age minimum 10 Age maximum 200 Organisateur Compagnie Felicita Tarif Au chapeau Departement 35000

Le Patio Rennes 35000

