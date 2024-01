Freedom beach rue St Michel Maîche, mardi 25 juin 2024.

Freedom beach rue St Michel Maîche Doubs

210 tonnes de sable, du sport, des jeux, de l’animation…

La recette de la Freedom Beach est bien connue ! Elle est chaque année plus appréciée, et reviendra en 2023 avec encore plus de fun ! Venez participer avec votre énergie et votre bonne humeur ! .

rue St Michel Salle des Fêtes parking

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 16:00:00

fin : 2024-06-29 02:00:00



