Free Your Funk : la Nuit Motown / la Nuit Prince La Bellevilloise, 6 mai 2023, Paris.

Le vendredi 05 mai 2023

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Préventes : 16 EUR

Vendredi 5 mai soirée Free Your Funk : la Nuit Motown / la Nuit Prince à la Bellevilloise !

Michael Jackson & The Jackson Five, Diana Ross & The Supremes, The Four Tops, Martha and the Vandellas, Smokey Robinson, Gladys Knight, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Pointer Sisters, Edwin Starr & The Temptations. Smokey Robinson, Holland, Dozier & Holland, Norman Whitfield… Une nuit ne suffira pas pour épuiser les classiques, trésors et inédits d’un label qui aura su être à la fois défricheur et mainstream. Erik Rug et Pierre Wax – spécialistes du label – seront aux manettes toute la nuit.

La seconde salle sera exclusivement consacrée au Kid de Minneapolis, à ses albums, ses collaborations (Sheila E, The Time, Vanity 6, Appolonia 6, Jesse Johnson, Wendy et Lisa, …), hits comme versions rares. Aux platines, Lord Funk et DJ Damage.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/free-your-funk-la-nuit-motown-la-nuit-prince

Free Your Funk : la Nuit Motown / la Nuit Prince