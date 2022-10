Free your funk La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 10 novembre 2022

de 23h00 à 05h30

Prévente : 19.80 EUR

Free Your Funk invite Louie Vega et DJ Spinna à La Bellevilloise jeudi 10 novembre 2022. Free Your Funk a le plaisir de recevoir pour la première fois Louie Vega. Neveu de Hector Lavoe, Louie Vega sortira quelques décennies après un album sur le même label que celui qui a fait connaître son oncle : Fania Records. Ca fait plus de 30 ans que le nom de Louie Vega résonne dans l'industrie musicale : il crée avec Kenny « Dope » Gonzalez le duo des Masters at Work en 1991. Le duo sort notamment en 1996 l'album « Nuyorican soul » devenu un classique en plus d'une multitude de tracks et remixes. Il fonde son propre label, Vega Records, au début des années 2000, est ensuite l'auteur de plusieurs autres albums, de 30 compilations… et le détenteur d'un Grammy Award pour un remix de Curtis Mayfield Et justement, jeudi 10 novembre, Louie Vega ne fera pas un set house mais jouera uniquement soul, funk et disco. Il partagera la nuit avec un de ses proches, un des djs qu'on fait régulièrement jouer à notre soirée depuis plus de 15 ans, le New-Yorkais DJ Spinna. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

https://bit.ly/LOUIEVEGAandSPINNA

FREE YOUR FUNK : LOUIE VEGA & DJ SPINNA ALL NIGHT LONG

