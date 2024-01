Free Your Funk : Hunee, DJ Amir + 1 guest La Bellevilloise Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Préventes : 19.8 EUR

Sur place : 20 EUR

Samedi 24 février, soirée Free Your Funk à La Bellevilloise !

« Qu’il s’agisse d’un disque de house classique, d’une boule de disco, d’un délice de boogie ou d’un mélange de bombes africaines dans un disque de techno, chaque sélection qu’il fait est le fruit d’une véritable passion – on peut le voir non seulement dans ses yeux, mais aussi dans ceux de ceux qui dansent» dit de lui le festival de Montreux. « Basé à Amsterdam, mais DJ résident à Berlin depuis plus de 10 ans, Hunee fait partie de ces magiciens des manettes capables d’installer une ambiance à la fois profonde, quasi hypnotique et hyper chaude à la fois via des sonorités soul, disco, afro et en toutes circonstances funky» précise le festival de Dour.

Hunee sera enfin l’invité principal de Free Your Funk et fera un set de 3h.

On confiera les clés de la seconde salle à DJ Amir. Le plus anciens ou plus mélomanes connaissent les compilations cultes « On track » qu’il avait réalisé avec Kon. Le New Yorkais touche à tout a depuis migré à Berlin et revisité par exemple le catalogue du label Strata Records.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/free-your-funk-hunee-dj-amir-1-guest

Free Your Funk : Hunee (3h set), DJ Amir + 1 guest