Free Your Funk – Habibi Funk & Friends La Bellevilloise Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 23h00 à 05h30

.Public adultes. payant Prévente : 19.8 EUR

Samedi 20 avril, on vous retrouve pour le dernier épisode de la résidence d’Habibi Funk avant septembre !

Après un warm up d’Arabstract, Habibi Funk jouera de 0h30 à 3h, l’occasion de découvrir des musiques du Moyen Orient et du Maghreb qu’il exhume tant sur son label que dans ses djs sets. La soirée se poursuivra avec l’artiste marocain, Guedra Guedra. « Guedra » désigne à l’origine une marmite utilisée par les femmes nomades du désert pour la cuisine, mais aussi, renversé,un instrument de percussion et les danses traditionnelles de ces femmes. Originaire de Casablanca, Guedra Guedra dépasse allègrement dans ses djs sets le cadre de la musique marocaine pour aborder non seulement la musique du Maghreb mais également celle de l’Afrique Sub-Saharienne.

Acidusa aka Disco Makrout, le duo composé de Ahlem et Nesrine, sera aux platines dans la seconde salle.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/free-your-funk-habibi-funk-guedra-guedra

