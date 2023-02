Free Your Funk : Habibi Funk, Coco Maria, Mafalda La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 18 février 2023

Dans le cadre de la résidence de Habibi Funk, Free your Funk réunit un trio de haute volée. [Habibi Funk] Via ses mixes diffusés abondamment sur internet ou dans les rééditions de son label, Habibi Funk continue de nous faire découvrir des pépites du Moyen-Orient et du Maghreb. [Coco Maria] DJ et diggeuse mexicaine, Coco Maria, déjà présente plusieurs fois à notre soirée, mixera musiques latines, caribéennes et brésiliennes. [Mafalda] Mafalda co-dirige avec Floating Points le label de réédition Melodies International. Elle conclura la soirée entre jazz, disco, rare groove brésilien ou soul. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/ http://bit.ly/HABIBIFUNK_COCOMARIA_MAFALDA

