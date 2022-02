FREE YOUR FUNK GOES TO AFRICA La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FREE YOUR FUNK GOES TO AFRICA La Bellevilloise, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 23h00 à 05h30

payant

Free Your Funk invite Awesome Tapes from Africa, Habibi Funk et Bamao Yendé à La Bellevilloise samedi 26 mars 2022. A l’origine un blog en 2006 sur lequel il mettait en ligne des cassettes rapportées de ses voyages d’abord au Ghana puis sur tout le continent africain, devenu un label en 2011, Awesome Tapes from Africa a sorti plus d’une trentaine d’albums depuis dix ans. En plus d’avoir mis la lumière sur des artistes oubliés, il défriche aujourd’hui les grandes tendances musicales du continent. Dans ses djs sets, il joue depuis les cassettes d’origine avec les platines cassettes qu’on aura eu un mal fou à lui dégoter. Algérie, Lybie, Egypte, Maroc, Liban, Soudan… depuis 2015, Habibi Funk nous fait découvrir des pépites d’Afrique du Nord et du Moyen Orient à travers son label homonyme comme dans les deux volumes de son excellent compilation «« an Eclectic Selection Of Music From The Arab World ». Bamao Yendé, à la tête du label Boukan Records, clôturera la soirée entre bass music, grime, musiques africaines et tout ce qui lui passe par l’esprit. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact : https://www.facebook.com/events/908143109841458 Clubbing

Date complète :

2022-03-26T23:00:00+01:00_2022-03-26T05:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FREE YOUR FUNK GOES TO AFRICA La Bellevilloise 2022-03-26 was last modified: by FREE YOUR FUNK GOES TO AFRICA La Bellevilloise La Bellevilloise 26 mars 2022 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris