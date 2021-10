Paris La Bellevilloise île de France, Paris FREE YOUR FUNK : DJ PONE ALL NIGHT LONG La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 23 octobre 2021

de 23h à 6h

Free Your Funk invite DJ Pone pour un all night long à La Bellevilloise samedi 23 octobre 2021. Notre prochain rendez-vous le samedi 23 octobre à La Bellevilloise fait partie de nos incontournables depuis années : DJ Pone fera son fameux All Night Long, un marathon Hip Hop de plus de 6h, mêlant classiques et morceaux récents. Pas besoin pas vous parler de son talents derrière les platines….c'est certainement notre DJ français préféré dans ce genre musical ! Et son nouvel album sortira au printemps 2022.

