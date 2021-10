Paris La Bellevilloise île de France, Paris FREE YOUR FUNK : DANILO PLESSOW La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

Free Your Funk invite Danilo Plessow et Hugo LX pour un all night long à La Bellevilloise mercredi 10 novembre 2021. Free Your Funk invite pour la première fois Danilo Plessow aka MCDE aka Motor City Drum Ensemble qui partagera la nuit avec Hugo LX pour un set spécial jazz, soul, funk et disco. Pass sanitaire requis Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

