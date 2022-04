FREE YOUR FUNK : DABEULL ALL NIGHT LONG La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FREE YOUR FUNK : DABEULL ALL NIGHT LONG La Bellevilloise, 30 avril 2022, Paris. Free Your Funk invite Dabeull à La Bellevilloise vendredi 29 avril 2022.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 avril 2022

de 23h00 à 05h30

payant Prévente : 18.80 EUR Free Your Funk invite le producteur Dabeull, l’homme le plus funky du label Roche Musique (FKJ, Darius, Zimmer, Kartell, Crayon, Cezaire…) pour son premier All Night Long Funk & Disco aux platines de La Bellevilloise ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

