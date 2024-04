Free to run, documentaire de Pierre Morath Cinéma Les Carmes Orléans, mardi 21 mai 2024.

Free to run, documentaire de Pierre Morath En écho à l’exposition temporaire du CERCIL « Paris 1924-2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés », découvrez, mardi 21 mai, ce documentaire en présence du réalisateur, Pierre Morath Mardi 21 mai, 19h30 Cinéma Les Carmes Tarifs du cinéma

En écho à l’exposition temporaire du CERCIL « Paris 1924-2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés », découvrez, mardi 21 mai, ce documentaire en présence du réalisateur, Pierre Morath

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, de Sao Paulo à Paris, Pékin ou Sydney… Les adeptes de la course à pied se comptent aujourd’hui par millions. Pourtant, il y a à peine 50 ans, cette pratique était uniquement réservée aux hommes, cantonnée aux stades, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes. Free to Run raconte pour la première fois la fabuleuse épopée de la course à pied, acte marginal et militant devenu passion universelle.

Pierre Morath est journaliste, ancien athlète de haut niveau et auteur-réalisateur: Les Règles du jeu (2005), Togo (2008), Tu seras champion mon fils (2008), Chronique d’une mort oubliée (2012).

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans

