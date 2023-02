FREE SONS DIVERS #20 ESPACE D’HERBAUGES, 4 mars 2023, LES HERBIERS.

FREE SONS DIVERS #20 ESPACE D’HERBAUGES. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Julien Granel, Les Yeux d’la Tête, Smokey Joe & The Kid Pour sa 20ème édition, le Festival Free Sons Divers accueillera sur scène : • Julien Granel : du groove irrésistible, une pépite feel-good, pour un concert supa dupa cooool • Les Yeux d’La Tête : sur scène c’est un festin, sur disque un délice. Ca chaloupe, ça swingue, ça fait remuer la tête et le coeur • Smokey Joe & The Kid : une énergie explosive et inventive bercée de soul and funk américaine des années 70 • Interludes des Carreleurs Américains

ESPACE D’HERBAUGES LES HERBIERS Rue de la Prise d’Eau Vende

