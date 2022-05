FREE INTELLIGENT CONVERSATION 24 COURS MIRABEAU AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

L’objectif de maintien de la paix est au cœur du projet européen. Le mot paix apparaît pas moins de 6 fois dans la déclaration du 9 mai 1950. En facilitant les conversations profondes avec des inconnus, le mouvement FreeIC favorise la compréhension mutuelle entre les peuples et l’échange amical de différents points de vue. De cette façon, le mouvement FreeIC contribue à la paix.

ENTREE LIBRE ET ILLIMITEE

Le but est d’aller à la rencontres d’inconnus dans la rue afin d’échanger ensemble pour rapprocher les communautés. 24 COURS MIRABEAU AIX EN PROVENCE 24 COURS MIRABEAU AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00

