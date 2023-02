FREE HUMAN ZOO LE TRITON, 17 mars 2023, LES LILAS.

FREE HUMAN ZOO LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Quatre années – et une pandémie – après le très surprenant « No Wind Tonight … », le redoutable « Free Human Zoo » du génial batteur et chanteur Gilles Le Rest nous revient enfin, et a choisi le Triton pour nous présenter son tout nouvel opus : « The Mysterious Island ». Un album parfaitement libertaire, d’un lyrisme hédoniste et parfois « échevelé », qui ravira les sens (l’Essence) des Z’amoureux des musiques libres, tout à la fois puissantes et poétiques… Et si « The Mysterious Island » est un hommage à l’œuvre éponyme de Jules Verne, comme au « Vendredi » d’un Michel Tournier, c’est aussi et surtout un cri du cœur à l’adresse du maestro italien Gianni Ferrio, inspirateur de cette composition. Enjoy !

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

