Vous nous avez manqué ! Après cette longue période d’absence nous vous donnons rendez-vous le DIMANCHE 10 OCTOBRE pour l’unique Open Air de cette année 2021. Les hostilités seront ouvertes à partir de 12H, vous aurez bien évidemment la possibilité de vous restaurer sur place et ce tout au long de la journée. ?? Côté ambiance musicale, les planches de la piste de danse n’attendent que vos pas pour l’enflammer ! ? Pour cela, nous avons donné rendez-vous à : SONIA HAZE (DJ set), ? MATT MEZ (live Dax), ? STEPHANE WYON (DJ set)? et ARNAUD BOATPEOPLE (DJ set)? Ce sont eux les maîtres de la messe! ? Ce jour-là, l’endroit où tu devras être, ce sera là ! Nous vous communiquerons toutes les informations supplémentaires très prochainement. Rester connecté. Passe sanitaire obligatoire à l’entrée du site.

Unique Open Air de cette année 2021, set de DJs, repas … bonheur, plaisir, musique et gastronomie .. de quoi ravir tout le monde !

