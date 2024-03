Free Folk Quartet Parc de Coulange | Amnéville Amnéville, samedi 15 juin 2024.

Free Folk Quartet Animation musicale au « Festival féerique et fantastique » d’Amnéville, entre 13h30 et 19h30 – plusieurs passages de 30 à 40 minutes. Samedi 15 juin, 13h30 Parc de Coulange | Amnéville Gratuit

Les sensibilités musicales des différents membres de Free Folk Quartet se sont traduites par un répertoire original : une pointe de traditionnel irlandais, un soupçon de québécois, une pincée de la vieille Russie, une cuillère de Country et un accent de Jazz… avec une attention particulière aux danseurs de musiques traditionnelles.

Référence du folk en Lorraine, Free Folk Quartet hérite de la rencontre improbable de musiciens issus de Bretagne, Kabylie, Franche-Comté, Lorraine, Normandie et Pays-Bas !

Instruments exclusivement acoustiques : flûte, cornemuse, guitare, mandoline, violon, oud, banjo, percussions, contrebasse et chant.

Parc de Coulange | Amnéville 57360 Amnéville Moselle Grand Est

Folk Musiques traditionnelles