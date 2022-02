Free Folk Quartet fête ses 30 ans au Château médiéval ! Au Château,Jaulny (54)

**Les 30 ans du Free Folk Quartet** Fête médiévale, bal folk. Plus de précisions au printemps *source : événement [Free Folk Quartet fête ses 30 ans au Château médiéval !](https://agendatrad.org/e/35313) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Free Folk Quartet Au Château,Jaulny (54) 4, Rue du Château Au Château, 54470 Jaulny, France

