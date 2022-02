Free Folk Quartet fête Saint Patrick’s Day Taverne de l’Irlandais – Accès place Thiers,face à la gare SNCF,Nancy (54)

Taverne de l'Irlandais – Accès place Thiers, face à la gare SNCF, Nancy (54), le jeudi 17 mars à 21:00

**Soirée festive, à danser ou à écouter !** Après 2 ans d’absence… Free Folk Quartet, groupe référence du folk en Lorraine depuis 1992, vous donne rendez-vous à la Taverne de l’Irlandais pour une **soirée consacrée à la musique et aux danses traditionnelles**. Au programme : **musiques celtes et du monde (Europe, bassin Méditerranéen, Amérique…), un répertoire qui traverse les siècles depuis le Moyen-Âge…** **Instruments exclusivement acoustiques** : violon, mandoline, harmonica, banjo, guitare, contrebasse, percussions, flûtes, instruments à bec contemporains et médiévaux, chants… www.freefolkquartet.fr *source : événement [Free Folk Quartet fête Saint Patrick’s Day](https://agendatrad.org/e/35272) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

