Concert / animation à danser ou à écouter. * 19h30 : Apprentissage des danses folk. * 20h30 : Concert / animation de musiques celtiques et traditionnelles, sans frontières, dans une ambiance Saint-Patrick. Et pour plus de convivialité, une buvette avec des produits locaux.

L’Association Sportive Culturelle et d’Aménagement de Vandeléville vous propose une soirée « ambiance celtique » Espace Guy Gardeux | Vandeléville Rue de la Tournelle, 54115 Vandeléville Vandeléville Meurthe-et-Moselle

