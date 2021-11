Badonviller Espace Culture et Loisirs , Badonviller Badonviller, Meurthe-et-Moselle Free Folk Quartet Espace Culture et Loisirs | Badonviller Badonviller Catégories d’évènement: Badonviller

Espace Culture et Loisirs | Badonviller, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Les musiciens de **Free Folk Quartet** vous proposent un répertoire original avec une pointe de traditionnel irlandais, un soupçon de québécois, une pincée de la vieille Russie, une cuillère de Country et un accent de Jazz… Le tout avec une attention particulière aux danseurs de musiques traditionnelles. A écouter et à danser…

Entrée : 8,00 €

Bal Folk à Badonviller samedi 12 mars 2022
Espace Culture et Loisirs | Badonviller
Avenue du Maréchal Foch, 54540 Badonviller

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:59:00

