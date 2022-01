Free Folk Quartet Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Chaque année, Domrémy-la-Pucelle célèbre l’arrivée du printemps. Cet événement débute le vendredi soir avec une rencontre chantante à l’église Saint-Rémy. Les animations se poursuivent le samedi avec des animations musicales et théâtrales ainsi qu’avec la traditionnelle levée de l’arbre de mai, symbole du printemps et du renouveau de la nature. Le week-end festif se poursuit autour d’une fête de rue le samedi soir et le dimanche après-midi. Animations, exposition, produits artisanaux, jeux en bois et petite restauration traditionnelle sont au programme. Une fête incontournable, très appréciée par le public, toujours présents en nombre.

Gratuit

Fête Populaire Domrémy en Mai : Free Folk Quartet se produira à deux reprises (samedi et dimanche après-midi) avec un programme de musiques folk à danser ou à écouter. Domrémy-la-Pucelle 88630 Domrémy-la-Pucelle, France Domrémy-la-Pucelle Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T18:30:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:30:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T17:00:00

