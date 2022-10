Fredz | Badaboum, Paris Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vendredi 16 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

Tarif unique : 22.44 EUR

On devine chez Fredz l’envie d’en découdre avec les apparences. Avec un esprit résolument DIY: « Je fais tout depuis ma chambre. On devine chez Fredz l’envie d’en découdre avec les apparences. Avec un esprit résolument DIY: « Je fais tout depuis ma chambre. C’est très important pour moi. On y va avec ce qu’on a comme on dit ! Je veux pouvoir tout gérer, tout contrôler artistiquement… » précise-t-il. Fredz démontre avec sa musique qu’on peut viser juste sans se perdre. Chanter des choses parfois même douloureuses sans chuter dans le pathos navrant. Surtout, Fredz veut monter sur scène. Croiser le public. Enfin s’incarner. En guise d’éclaireur, on pourra écouter son single, « À ce qu’il paraît », un titre très attendu par ses fans depuis qu’il a posté un premier freestyle du titre sur ses réseaux et notamment sur TikTok, plateforme sur laquelle il connaît un succès impressionnant depuis quelques mois. Sur ce titre, Fredz se confie sur ses incertitudes et la pression qu’il ressent par rapport à sa carrière musicale mais aussi sur ses déceptions amoureuses. Un franc succès pour Fredz avec plus de 5 millions de streams cumulés pour ce titre. Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/550383450222305 https://www.facebook.com/events/550383450222305 http://link.dice.fm/maff15994a08

